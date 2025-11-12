Песков заявил, что контакты с Великобританией не привели к диалогу

Контакты между Россией и Великобританией действительно происходили, однако полноценного диалога не получилось. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подтвердил, что советник премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Джонатан Пауэлл действительно связывался в этом году с помощником президента РФ Юрием Ушаковым. Российская сторона пыталась выстроить коммуникацию, но столкнулась с нежеланием Лондона слушать аргументы Москвы.

«Было острое желание собеседника рассказать о позиции европейцев и дефицит желания послушать нашу. Конечно же, при таком подходе диалог не получился», — отметил Песков.

Официальные контакты между Москвой и Лондоном остаются ограниченными после разрыва политических отношений на фоне украинского конфликта. Ранее МИД РФ заявлял, что диалог возможен только при взаимном уважении и учёте интересов обеих сторон.