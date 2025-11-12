Запад начинает осознавать: В Кремле прокомментировали коррупционный скандал с «кошельком» Зеленского

В Кремле прокомментировали крупный коррупционный скандал на Украине. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Москве следят за развитием расследования, в котором появляется всё больше и больше фигурантов из ближнего круга Владимира Зеленского.

Представитель Кремля предположил, что за этим скандалом следят и западные страны.

«Это ведь страны, которые являются донорами киевского режима, и эти страны всё лучше и лучше начинают осознавать, что значительная часть денег, которую они забирают у своих налогоплательщиков, разворовывается киевским режимом», — указал Песков.

Напомним, в понедельник Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) инициировало масштабную спецоперацию, нацеленную на коррупцию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство продемонстрировало доказательства — фотографии сумок, набитых иностранной валютой, изъятых в ходе обысков. Как сообщил депутат Ярослав Железняк, следственные действия затрагивают высокопоставленных лиц: обыски прошли у экс-министра энергетики, а ныне главы Минюста Германа Галущенко, а также в компании «Энергоатом». По информации «Украинской правды», сотрудники НАБУ также наведались к бизнесмену Тимуру Миндичу, которого, по словам Железняка, экстренно вывезли с Украины перед началом оперативных мероприятий. В качестве подтверждения своей позиции НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей, на которых, предположительно, зафиксирован разговор Миндича с представителем «Энергоатома» Дмитрием Басовым и советником Игорем Миронюком.