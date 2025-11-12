Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 ноября, 09:36

Запад начинает осознавать: В Кремле прокомментировали коррупционный скандал с «кошельком» Зеленского

Песков: Запад всё лучше осознаёт, что выделяемые Украине деньги разворовывают

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Кремле прокомментировали крупный коррупционный скандал на Украине. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Москве следят за развитием расследования, в котором появляется всё больше и больше фигурантов из ближнего круга Владимира Зеленского.

Представитель Кремля предположил, что за этим скандалом следят и западные страны.

Стало известно, как «кошелёк» Зеленского Миндич смог улизнуть с Украины
Стало известно, как «кошелёк» Зеленского Миндич смог улизнуть с Украины

«Это ведь страны, которые являются донорами киевского режима, и эти страны всё лучше и лучше начинают осознавать, что значительная часть денег, которую они забирают у своих налогоплательщиков, разворовывается киевским режимом», — указал Песков.

Напомним, в понедельник Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) инициировало масштабную спецоперацию, нацеленную на коррупцию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство продемонстрировало доказательства — фотографии сумок, набитых иностранной валютой, изъятых в ходе обысков. Как сообщил депутат Ярослав Железняк, следственные действия затрагивают высокопоставленных лиц: обыски прошли у экс-министра энергетики, а ныне главы Минюста Германа Галущенко, а также в компании «Энергоатом». По информации «Украинской правды», сотрудники НАБУ также наведались к бизнесмену Тимуру Миндичу, которого, по словам Железняка, экстренно вывезли с Украины перед началом оперативных мероприятий. В качестве подтверждения своей позиции НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей, на которых, предположительно, зафиксирован разговор Миндича с представителем «Энергоатома» Дмитрием Басовым и советником Игорем Миронюком.

Министра юстиции Украины отстранили из-за скандала с «‎кошельком» Зеленского
Министра юстиции Украины отстранили из-за скандала с «‎кошельком» Зеленского

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar