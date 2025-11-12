«Фонтан» высотой в 100 метров забил из-под земли в Новороссийске

В центре Новороссийска прорвало трубу, и теперь потоки воды буквально затопили несколько улиц. «Фонтан» поднялся на высоту в сто метров. Глава города Андрей Кравченко сообщил, что ремонт планируется завершить уже к вечеру сегодняшнего дня, к месту ЧП стянуты две аварийные бригады местного «Водоканала».

Прорыв трубы в Новороссийске. Видео © VK / Сорока News / Андрей Кравченко

«На улице Пограничной произошел порыв водовода первой очереди ТГВ диаметром 720 мм. Сейчас на месте работают две аварийные бригады МУП «Водоканал», задействовано четыре единицы спецтехники. Перекрыта подача водоснабжения на ветку водопровода, приступили к земляным работам, чтобы определить размер повреждённого участка водовода для последующей замены», — сказал чиновник.

Вода в город будет идти с пониженным объёмом до момента устранения пробоины, отметил мэр. Спасатели обходят соседние дома на предмет возможного повреждения от прорыва трубы. Уже известно, что пострадал один автомобиль. Собственник сможет взыскать ущерб с «Водоканала». Причиной прорыва стала авария на трубопроводе. Как пояснили в пресс-службе «Водоканала», этот участок подлежал замене, работы были запланированы на 2027 год.

