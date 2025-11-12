Россия и США
12 ноября, 10:06

У Lada Iskra отказала электроника спустя месяц после покупки

Обложка © РИА Новости / Кирилл Зыков

Покупатель Lada Iskra пожаловался на сбои в работе электроники спустя месяц после приобретения автомобиля. Причиной оказались перепутанные на заводе предохранители. Историей делится SHOT ПРОВЕРКА.

По словам владельца машины, он столкнулся сразу с тремя неисправностями за месяц. Когда машина набрала 2100 км пробега, у неё перестали работать омыватель лобового стекла, система стабилизации и задний парктроник. В мастерской ему нашли причину неполадок — предохранители, установленные не там. «АвтоВАЗ» уже выпустил инструкцию, как всё сменить самостоятельно.

Ранее сообщалось, что производство автомобиля Lada Largus продолжается в запланированных объёмах без каких-либо перерывов. В компании «АвтоВАЗ» заверили, что информация о возможном снятии модели с производства из-за проблем с рулевым управлением не достоверна.

Главные события автопрома, тест-драйвы и советы для водителей — в разделе «Авто» на Life.ru.

