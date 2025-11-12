Австралийские учёные выяснили, зачем жирафу нужны такие длинные ноги

Международная группа учёных из ЮАР и Австралии обнаружила ранее неизвестную функцию длинных ног у жирафов — они служат ключевым элементом кровеносной системы животного. Результаты исследования опубликованы на официальном сайте Университета Претории.

Сердце жирафа расходует около 16% всей энергии организма для перекачивания крови к мозгу, тогда как у человека этот показатель составляет лишь 6,7%. Длинные ноги создают дополнительный гидростатический столб, который помогает перераспределять давление и снижает нагрузку на сердечную мышцу.

Таким образом, ноги жирафа выполняют не только опорную функцию, но и являются важной частью уникальной гидравлической системы, стабилизирующей кровяное давление при резких движениях головы и шеи. Это открытие объясняет, как животному удаётся поддерживать нормальное кровоснабжение мозга при высоте расположения свыше двух метров.

