Почти магия: Учёные нашли необычный способ укротить приливы в менопаузу

Ежедневный самогипноз может сократить частоту и интенсивность изнурительных приливов при менопаузе более чем на 60%. К такому выводу пришли американские учёные из Бэйлорского университета по результатам масштабного исследования.

В эксперименте участвовали 250 женщин в постменопаузе. Одна группа в течение нескольких недель практиковала сеансы по аудиозаписям, а контрольная — слушала белый шум.

«Хотя заместительная гормональная терапия очень эффективна, она подходит не всем, поэтому женщинам нужны дополнительные безопасные альтернативы», — пояснил руководитель исследования профессор Гэри Элкинс.

Особенно впечатляющие результаты метод показал у женщин, перенёсших рак молочной железы, — снижение приливов достигло 64%. Для них это критически важно, так как гормональная терапия часто противопоказана.

«Это был серьёзный прорыв. Женщины могут самостоятельно научиться использовать гипноз», — отметил Элкинс.

От приливов страдают до 70-80% женщин в период менопаузы. Гипнотерапия на сегодня остаётся единственным нефармакологическим методом, который последовательно демонстрирует клинически значимое уменьшение симптомов.

Пока наука ищет способы помочь женщинам в менопаузе, в столице уже создали высокотехнологичную систему поддержки для другого важнейшего этапа в жизни женщины. В Москве внедрили комплексную цифровую систему для ведения беременности и помощи новорождённым. Её ключевой элемент — «Регистр беременных» в ЕМИАС, который автоматически анализирует данные пациенток и вычисляет риски.

Система учитывает возраст, анамнез и результаты анализов, чтобы вовремя направить врача на тех, кто нуждается в особом контроле. В экстренных случаях работает АДКЦ, координирующий быструю маршрутизацию мам и детей между медучреждениями. С начала года центр уже помог почти тысяче пациентов.