«‎Сдуреть!» Украинцы сняли на видео «‎ядерный гриб» над заводом после группового удара

В Харькове произошла серия взрывов после атаки беспилотников «Герань». Местные жители зафиксировали, как группа дронов летела низко над городом и поочерёдно ударяла по одной цели, после чего над предприятием появился чёрный «‎ядерный гриб».

Момент ударов «Гераней» по предприятию в Харькове. Видео © Times of Ukraine

«Бьют в одно место», — комментировал автор видео. Его спутница добавила: «Сдуреть! Вот это жесть».

Глава города Игорь Терехов подтвердил, что атака пришлась на промышленное предприятие в районе Холодная гора. На видео не слышна работа систем ПВО и мобильных огневых групп.

Ранее в Сети появились кадры последствий удара «Гераней» по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области. На записи, снятой 31 октября, видны масштабные разрушения и огромный столб чёрного дыма над станцией. Внимание пользователей привлекла широкая воронка, оставшаяся после прилёта дронов.