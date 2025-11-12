Предложение мэра Киева Виталия Кличко снизить возраст мобилизации на Украине не принесёт желаемого результата. Такое мнение в беседе с Life.ru высказал бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник.

Он отметил, что украинская армия «фактически разбегается», и добавил, что речь идёт примерно о 400 тысячах человек — «половине армии в бегах». По словам политика, причина не только в потерях, но и в нежелании украинцев участвовать в «этой бойне».

Для людей непонятно, зачем идти защищать землю, которая продана, недра — отданы, а власть фактически установила диктатуру. Желания защищать то, что не принадлежит, у граждан нет Владимир Олейник бывший депутат Верховной Рады

Он также заявил, что расширить мобилизацию вверх уже невозможно, а попытка снизить возраст только усилит массовый выезд молодых украинцев из страны.

«Эта авантюра не имеет перспектив. Те, кому сейчас 18–22 года, просто уедут. Другие будут скрываться и сопротивляться вместе с родителями — у людей нет иного выхода, кроме как спасать детей», — заключил собеседник Life.ru

Ранее мэр Киева Виталий Кличко в интервью Politico заявил о необходимости снизить возраст мобилизации с 25 до 22–23 лет из-за критической нехватки солдат в украинской армии.

Нехватка бойцов у ВСУ: контекст

На Украине с конца 2023 года наблюдается острая нехватка военнослужащих. По данным западных изданий, потери и массовое уклонение от службы вынудили Киев активизировать принудительную мобилизацию через территориальные центры комплектования (ТЦК). Однако жесткие методы военкоматов, включая задержания на улицах и облавы в общественных местах, не дали ожидаемого эффекта.

Мобилизационные ресурсы страны стремительно исчерпываются: добровольцев почти не осталось, а многие военнообязанные покидают Украину или скрываются. При этом в Верховной Раде до сих пор не принят новый закон о мобилизации, который должен был систематизировать процесс и закрыть правовые лазейки. На этом фоне власти ищут новые способы восполнить армию — в том числе за счёт снижения призывного возраста.