В Госдуме заявили Life.ru о смене эпох после создания войск беспилотных систем в России

Появление войск беспилотных систем в Вооружённых силах Российской Федерации ознаменовало смену эпох в военной сфере, а Россия удерживает лидерство в одной из самых востребованных в мире технологий. Об этом в разговоре с Life.ru заявил депутат Госдумы Амир Хамитов.

Эту новость можно считать официальным подтверждением смены эпох, в данном случае — в военной сфере. Беспилотные летательные аппараты стали одной из самых актуальных технологий в современном мире. И Россия здесь занимает лидирующие позиции. Мы видим, насколько продуман и проработан вопрос создания таких войск, как профессионально проводятся отбор и подготовка кадров. По сути, создаётся новая военная элита страны. И успешное применение БПЛА в зоне СВО — лишнее тому доказательство. Амир Хамитов Депутат Государственной думы

Парламентарий подчеркнул, что использование БПЛА не только даёт намного больше возможностей, чем техника предыдущего поколения, но и снижает риски человеческих потерь. По его мнению, специалисты, работающие с БПЛА, должны быть специалистами во многих отраслях. Хамитов выразил уверенность, что это направление будет только развиваться и российские полки БПЛА станут самыми передовыми в мире.

«Та система подготовки, которая сформировалась сегодня в Министерстве обороны, позволяет с уверенностью сказать, что мы ещё узнаем имена многих героев из состава новых полков. Остаётся лишь пожелать нашим воинам успехов в выполнении боевых задач при защите интересов России!» — подытожил наш собеседник.

Напомним, сегодня в Армии России было завершено формирование нового рода войск — войск беспилотных систем. Уже определена структура, назначено командование и созданы штатные полки с органами военного управления на всех уровнях. Как заявил замначальника войск беспилотных систем полковник Сергей Иштуганов, подразделения дронов уже ведут боевую работу по единому плану, активно взаимодействуя с другими силами военных группировок.