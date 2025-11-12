Рыбак поймал лаврака весом 16,7 кг и побил 30-летний рекорд

71-летний рыбак из штата Огайо Джордж Брюггеман установил новый рекорд, выловив полосатого лаврака весом 16,7 килограмма. Об этом сообщает издание Outdoor Life со ссылкой на данные Департамента охраны дикой природы штата.

Мужчина признался, что изначально готовился к ловле мелкой рыбы и надеялся поймать синежаберных солнечников, но вместо этого ему пришлось вступить в борьбу с гигантской добычей. Пойманный им лаврак на два килограмма превысил предыдущее достижение, державшееся с 1993 года.

Хотя рекорд Брюггемана ещё ожидает официального подтверждения специализированной организацией, в Департаменте охраны дикой природы Огайо уже признали его достижение. Рыбалка состоялась 29 сентября на озере Кисер, где предыдущий рекорд продержался почти три десятилетия.

Белый американский лаврак (научное название Morone americana) – это лучепёрая рыба, принадлежащая к семейству мороновых. Ареал её обитания простирается вдоль восточного побережья Северной Америки, начиная от реки Святого Лаврентия и озера Онтарио и заканчивая штатом Южная Каролина. Размеры этой рыбы могут доходить до 49,5 сантиметра в длину. Для своей жизни она выбирает скалистые береговые линии и края подводных лугов, однако способна опускаться и на значительные глубины в сотни метров. Данный вид является не только популярной целью для любителей спортивной рыбалки, но и важным объектом для промысловой добычи.

