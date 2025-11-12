Большинство россиян считают, что СССР навсегда сделал их непохожими на граждан Запада

Большинство россиян (67%) убеждены, что за 75 лет советской власти они стали непохожими на граждан Запада, и это уже не изменить. Такие данные приводит ВЦИОМ по итогам майского опроса.

Чаще всего о национальной идентичности заявляли люди старше 60 лет — восемь из десяти респондентов этого возраста согласились с утверждением. Шесть из десяти опрошенных (60%) считают, что русские — религиозный народ, сохранивший христианскую веру в её изначальной чистоте. В 2000 году так думал лишь каждый второй (52%).

Также большинство россиян (66%) уверены, что только русский человек может пожертвовать собой ради великих целей. 65% респондентов согласились, что в России люди привыкли относиться друг к другу по-свойски, не думая о выгоде, и не могут обойтись без «сильной руки».

Пока россияне размышляют о своей уникальной идентичности, исследование выяснило, насколько они довольны своим главным делом — работой. Почти половина россиян (45%) довольна своей профессией, показал проведённый ранее опрос. Треть респондентов хотели бы сменить сферу деятельности, а каждый пятый затруднился с ответом. Мужчины чаще женщин удовлетворены карьерой (48% против 43%). Уверенность в профессиональном выборе напрямую связана с возрастом и доходом: среди людей старше 45 лет этот показатель достигает 51%, а самый высокий уровень — у тех, кто зарабатывает более 100 тысяч рублей в месяц.