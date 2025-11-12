Совфед одобрил закон об усилении уголовного наказания за диверсии

Совет Федерации одобрил закон, усиливающий уголовную ответственность за диверсии и терроризм. Документ предусматривает пожизненное заключение за вовлечение несовершеннолетних в диверсионную деятельность и снижение возраста уголовной ответственности по ряду подобных преступлений до 14 лет.

Закон дополняет статьи УК РФ о содействии диверсионной и террористической деятельности. За склонение или вербовку ребёнка к участию в диверсии теперь может грозить пожизненное заключение или лишение свободы на срок от 10 до 20 лет со штрафом до 1 млн рублей.

Также запрещается назначать условные сроки за участие в диверсионных сообществах. Для условно-досрочного освобождения таких осуждённых придётся отбыть не менее 75% назначенного срока.

Авторы инициативы объяснили поправки ростом числа диверсий: с 13 случаев в 2019–2023 годах до 48 — только за 2024 год. Закон вступит в силу после подписания президентом.

Так, к примеру, в Смоленске недавно была пресечена очередная попытка диверсии. Жильцы дома утром обнаружили у своего подъезда предмет, похожий на зажигательную смесь. Записи с камер наблюдения зафиксировали, как неизвестный подбросил его к зданию в темное время суток, что позволило предположить попытку поджога.