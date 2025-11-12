Трое мужчин похитили 17-летнего подростка в Томской области и вывезли в лес

В Томской области трое злоумышленников похитили 17-летнего подростка из села Кривошеино, после чего вывезли в лес и начали жестоко избивать. Пострадавший смог вырваться и сбежать. Об этом рассказали в СК по региону. В задержании преступников участвовали сотрудники СОБР «Корд» Управления Росгвардии по области.

Задержание подозреваемых за похищение подростка под Томском. Видео © пресс-служба СК РФ по Томской области

«Трое злоумышленников избили несовершеннолетнего, насильно посадили его в автомобиль и вывезли за пределы села, где продолжили применять насилие. Подростку удалось сбежать. Причиной происшествия стал личный конфликт с одним из нападавших», — отметили в ведомстве.

Были задержаны 31-летний житель Кривошеина и 38-летний приезжий. Их взяли под арест. Третий участник преступления, 37-летний мужчина, объявлен в федеральный розыск. Возбуждено уголовное дело по ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении заведомо несовершеннолетнего).

Ранее в Москве задержали мужчину, который избил подростка на детской площадке в Щербинке. Личность нападавшего установили. Им оказался 41-летний житель посёлка Рязановское. Соседи утверждают, что случайный прохожий разнял детскую драку и избил одного из участников конфликта. На видео подросток просит отпустить его. Он рассказывает, что потасовка началась из-за оскорбления его матери.