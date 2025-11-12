Огузок из «Кухни» опроверг развод со звездой «Простых истин»

Актёр Марк Богатырёв публично опроверг информацию о распаде семьи с Татьяной Арнтгольц, появившуюся в СМИ. В комментарии для Super артист заявил, что слухи о разводе не соответствуют действительности.

«Нет, это не правда. Это всё слухи. Мы пока не разводимся. Какая-то ошибка», — подчеркнул Богатырёв.

По его словам, данные, появившиеся на сайте суда, являются ошибочными и не отражают реального положения дел. Пара поженилась в 2020 году, а через год у них родился сын Данила. На протяжении последних месяцев в СМИ и социальных сетях активно обсуждалась возможная причина кризиса в отношениях артистов, однако сам Богатырёв категорически опроверг эти предположения.

Звезда «Кухни» Богатырёв опроверг слухи о разводе с Татьяной Арнтгольц. Фото © Telegram / Super.ru

