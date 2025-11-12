Жительница Кузбасса завела карпов в затопленном подвале

Жительница Белово Кемеровской области организовала в подвале «аквариум» с карпами. О необычной экосистеме с рыбами пишут наши коллеги из Mash Siberia.

Кемеровские подвальные карпы. Видео © Telegram / Mash Siberia

Пока власти не могут решить проблему с подтоплением подвалов в Белово, местная жительница Любовь нашла необычное применение затопленному помещению. Она запустила в подвал 11 карпов, которые успешно прижились в новых условиях.

Местные рассказывают, что новые жильцы чувствуют себя в затопленном подвале, как и полагается рыбам в воде. К Новому году женщина планирует разыграть необычных питомцев среди подписчиков своей группы в соцсетях.

Местные жители продолжают страдать от подтоплений: подвалы в Белово затапливает с августа, пострадало около 1,5 тысячи домов. Местные жители предполагают, что причина в прорывах водопровода, а не в грунтовых водах, как гласит официальная версия.

В то время как в Белово жители сами приспосабливаются к потопам, в Петербурге женщина доказала через суд, что решать такие проблемы — обязанность коммунальщиков. Life.ru рассказывал, как жительница Северной столицы через суд заставила коммунальные службы выплатить 2 миллиона рублей за затопление её квартиры сточными водами, которое произошло в июне 2023 года в доме на Будапештской улице из-за засора общедомовой канализации.