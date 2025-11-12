Депутат пожаловался генпрокурору на туалетную бумагу с Кремлём и храмом Василия Блаженного

Депутат Госдумы Михаил Матвеев направил официальное обращение генеральному прокурору России Александру Гуцану с жалобой на продажу туалетной бумаги с изображениями Спасской башни Кремля и храма Василия Блаженного. Об этом парламентарий сообщил в своём Telegram-канале.

Фото © Телеграм / Михаил Матвеев коммент

«Изображение Кремля, одного из символов государственной власти России, на бумаге, которой ж... подтирают, это не дискредитация?» — задался вопросом Матвеев.

Он также призвал своих подписчиков массово жаловаться на подобную продукцию за возможное оскорбление чувств верующих. Парламентарий опубликовал фотографии рулонов, доступных для покупки в Сети.

Ранее в Госдуме выдвинули предложение о введении административной ответственности за дискредитацию отечественных товаров, отметив, что размер штрафа за такие нарушения должен превышать 10 тысяч рублей. Парламентарии подчеркнули, что данная инициатива находит поддержку среди россиян.