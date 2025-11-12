Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 ноября, 11:48

Депутат пожаловался генпрокурору на туалетную бумагу с Кремлём и храмом Василия Блаженного

Обложка © freepik / teksomolika

Обложка © freepik / teksomolika

Депутат Госдумы Михаил Матвеев направил официальное обращение генеральному прокурору России Александру Гуцану с жалобой на продажу туалетной бумаги с изображениями Спасской башни Кремля и храма Василия Блаженного. Об этом парламентарий сообщил в своём Telegram-канале.

Фото © Телеграм / Михаил Матвеев коммент

Фото © Телеграм / Михаил Матвеев коммент

«Изображение Кремля, одного из символов государственной власти России, на бумаге, которой ж... подтирают, это не дискредитация?» — задался вопросом Матвеев.

Он также призвал своих подписчиков массово жаловаться на подобную продукцию за возможное оскорбление чувств верующих. Парламентарий опубликовал фотографии рулонов, доступных для покупки в Сети.

На певицу Диану Логинову завели новое дело о дискредитации Армии России
На певицу Диану Логинову завели новое дело о дискредитации Армии России

Ранее в Госдуме выдвинули предложение о введении административной ответственности за дискредитацию отечественных товаров, отметив, что размер штрафа за такие нарушения должен превышать 10 тысяч рублей. Парламентарии подчеркнули, что данная инициатива находит поддержку среди россиян.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Госдума
  • генпрокурор
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar