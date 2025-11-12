В Госдуме уже Jingle Bells. Ради фарфоровой ёлки придётся отложить две зарплаты

Еще не декабрь, а в преддверии новогодних праздников в Госдуме уже царит «полный Jingle Bells»: на прилавках появились первые ёлочные игрушки и украшения. Однако ценовая политика на праздничный декор вызывает шок: многие цены на товары оказались весьма «кусачими».

Новогодние украшения из Госдумы. Видео © Life.ru

Самым ярким примером стала фарфоровая ёлка высотой всего 30 сантиметров, которую предлагают за ошеломляющие 130 тысяч рублей. Среди других дорогих предложений — конфетница в виде Деда Мороза за 5400 рублей. В ассортименте также представлены разнообразные украшения на ёлку в виде оленей, праздничные тарелки и салатницы.

Более эксклюзивные ёлочные украшения, такие как «Звезда», «Кремль», «Матрёшка», а также фигурки «Девочка с зайчиком» и «Мальчик с санками», оцениваются от 1050 до 3300 рублей за штуку. Особое внимание привлекают красивые стандартные шары с гербом Российской Федерации, выполненные в чёрном и белом цвете. Их цена варьируется от 950 до 1250 рублей за штуку.

Ранее Life.ru рассказывал, почему в этом году Россия начала подготовку к новогодним праздникам заметно раньше обычного. Уже в октябре витрины начали украшать, а полки заполнились праздничными товарами. По словам маркетологов, ранняя новогодняя кутерьма действует как маленький «перезапуск» сознания.