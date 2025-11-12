Военный эксперт объяснил назначение боевого генерала Санчика главным тыловиком Минобороны РФ

Президент России Владимир Путин назначил генерал-полковника Александра Санчика на ключевую должность заместителя министра обороны по материально-техническому обеспечению, что свидетельствует о курсе страны на практическое реформирование системы армейского снабжения, уверен военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко. Он подчеркнул, что новый руководитель тыла ВС РФ является не кабинетным чиновником, а боевым генералом.

Параллельное назначение Василия Осьмакова, специалиста по промышленности и технологиям, на пост заместителя министра обороны создаёт комплексный тандем для решения задач снабжения армии современной техникой. Эксперт отметил, что частые кадровые перестановки в тыловых структурах отражают поиск эффективных решений для успеха СВО.

Генерал Санчик обладает не только управленческим потенциалом и высоким уровнем доверия, но и глубоким пониманием реальных нужд войск, подтверждённым его поддержкой инициатив, связанных с волонтёрским движением. Этот выбор, по мнению Шлепченко, внушает надежду на системные улучшения в материально-техническом обеспечении Армии России.

«А вот вновь [военную машину] пересобрать, особенно в ходе войны, сделать по-настоящему эффективной и гибкой в решении боевых задач — задача нетривиальная, требующая усилий всего общества, от рядовых бойцов до высшего руководства включительно», — заключил специалист.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-полковника Александра Санчика на должность заместителя министра обороны РФ. Ему 59 лет, и с ноября 2024 года он командовал группировкой войск «Юг» Вооружённых сил Российской Федерации. Теперь военачальник переходит на новую ключевую должность в центральном аппарате военного ведомства.