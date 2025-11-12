Кубанские врачи не заметили два перелома у девочки после ДТП и отпустили домой на коляске

В Краснодарском крае врачи пропустили два перелома у школьницы, сбитой автомобилем. Об этой врачебной ошибке рассказывает 93.RU.



Пострадавшая. Фото © Telegram / Kub Mash

14-летнюю девочку сбили в Северском районе 21 октября. В центральной районной больнице ей диагностировали лишь сотрясение мозга и ушибы, после чего отпустили домой. Из медучреждения школьница уезжала на инвалидной коляске, поскольку не могла ходить самостоятельно. Родители обратились в частную клинику, где обследование выявило перелом большеберцовой кости и ключицы со смещением. При этом в ЦРБ сделали рентген только левой стороны тела, хотя травмы были с обеих сторон.

Семья с медицинским юристом требует возбудить уголовное дело. Как отмечает мать девочки, из-за неверного диагноза виновник ДТП отделался административным наказанием. Министерство здравоохранения края начало служебную проверку.

«По данному факту министерством проводится внутриведомственная проверка. Ситуация на контроле у министра здравоохранения», — сообщили в кубанском минздраве.

