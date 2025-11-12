Украинские командиры бросают своих раненых бойцов в окопах и на поле боя, потому что Киеву выгоднее списать их в категорию «пропавших без вести». Украина специально не занимается эвакуацией таких солдат, зато кричит о том, что якобы российские дроны не дают выносить тела погибших и раненых. Об этом рассказал в статье для kp.ru журналист Дмитрий Стешин, комментируя публикацию The Telegraph о том, что в рядах ВСУ выросло число смертей от «газовой гангрены», так как бойцы не могут вовремя попасть к военным медикам.

«На «той» стороне никто с ранеными украинскими захiстниками, возиться не будет. ТЦК ещё наловят. Поэтому, раненого оставят где был — в норе или подвале, и запишут в «пропавшие без вести». Украина собирается воевать долго, а тут — бюджету такая экономия на выплатах родственникам за погибшего! «Пропал» — значит, нет компенсации пока не найдут тело», — пишет Стешин.

Он отметил, что если к раненым бойцам ВСУ добираются наши подразделения, то это единственный шанс для противника попасть к врачам и не умереть от гангрены. Стешин вспомнил случай под городом Селидово в ДНР, откуда наши военные из мотобата вывезли на специальных приспособлениях раненых вэсэушников, что спасло им жизнь.

Журналист напомнил, что само это слово – «гангрена», появилось в медицине в 1562 году. Российский хирург Николай Пирогов был в осаждённом Севастополе в период Крымской войны и первым описал в 19 веке это заболевание и связал его с войной. Именно в те годы боевые действия стали подразумевать не только наступление и открытое столкновение, но и окопы, блиндажи и траншеи. Возбудитель гангрены – бактерии Clostridium. Они разрушают мышечную ткань и могут долго сохранятся в земле.

Раньше остановить гангрену можно было только ампутацией, пока не появились антибиотики. Их принимать нужно как можно быстрее, а также вовремя обработать раны. Всего этого солдаты ВСУ были лишены из-за своего киевского руководства, подчеркнул Стешин. Он напомнил, что военнопленные украинские солдаты всегда рассказывают, что никто из их армии не присылал за ранеными эвакуационные группы. Для транспортировки на большое расстояние потребуется как минимум 6 бойцов, но в ВСУ просто нет свободных рук, поэтому раненые гибнут в окопах, брошенные Киевом и убиваемые гангреной, а вовсе не российскими дронами.

Напомним, издание The Telegraph со ссылкой на данные украинских медиков написало, что солдаты ВСУ в окопах страдают от вспышки газовой гангрены — опасной инфекции, способной привести к летальному исходу всего за несколько часов. Причиной возвращения «окопной болезни», уносившей жизни во время Первой мировой войны, называют невозможность быстрой эвакуации раненых с передовой и отсутствие стерильных условий в окопах.