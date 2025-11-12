На видео попала первая охота войск беспилотных систем – добычей стал пикап ВСУ с гербом нацистов

Российские военные опубликовали кадры уничтожения пикапа с вооруженными украинскими силами, на котором был размещен герб нацистской Германии. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.

Видео © Telegram / Минобороны России

«Расчёты FPV-дронов войск беспилотных систем группировки войск «Запад» сожгли бронетранспортёр М113 производства США, а также пикап с личным составом ВСУ в зоне спецоперации», — говорится в сообщении.

Уничтожение данной цели было осуществлено высокоточным ударом. Минобороны России регулярно публикует отчёты о ликвидации живой силы и техники Вооруженных сил Украины с применением различного вида вооружений.

Напомним, сегодня в Армии России было завершено формирование нового рода войск — войск беспилотных систем. Уже определена структура, назначено командование и созданы штатные полки с органами военного управления на всех уровнях. Как заявил замначальника войск беспилотных систем полковник Сергей Иштуганов, подразделения дронов уже ведут боевую работу по единому плану, активно взаимодействуя с другими силами военных группировок. Минобороны России представило официальную эмблему новых войск.