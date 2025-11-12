Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
12 ноября, 11:34

На видео попала первая охота войск беспилотных систем – добычей стал пикап ВСУ с гербом нацистов

Обложка © Telegram / Минобороны России

Российские военные опубликовали кадры уничтожения пикапа с вооруженными украинскими силами, на котором был размещен герб нацистской Германии. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.

Видео © Telegram / Минобороны России

«Расчёты FPV-дронов войск беспилотных систем группировки войск «Запад» сожгли бронетранспортёр М113 производства США, а также пикап с личным составом ВСУ в зоне спецоперации», — говорится в сообщении.

Уничтожение данной цели было осуществлено высокоточным ударом. Минобороны России регулярно публикует отчёты о ликвидации живой силы и техники Вооруженных сил Украины с применением различного вида вооружений.

В Госдуме заявили Life.ru о смене эпох после создания войск беспилотных систем в России
Напомним, сегодня в Армии России было завершено формирование нового рода войск — войск беспилотных систем. Уже определена структура, назначено командование и созданы штатные полки с органами военного управления на всех уровнях. Как заявил замначальника войск беспилотных систем полковник Сергей Иштуганов, подразделения дронов уже ведут боевую работу по единому плану, активно взаимодействуя с другими силами военных группировок. Минобороны России представило официальную эмблему новых войск.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
