Легенда уральской медицины ушла из жизни в 101 год

На 102-м году жизни скончалась легендарный деятель свердловского здравоохранения Маргарита Медведева, посвятившая медицине более 70 лет. Об этом сообщили в региональном министерстве.

Маргарита Михайловна работала в суровых условиях в годы войны, затем получила медицинское образование в Свердловском институте. Свою карьеру она начинала с борьбы с эпидемиями, а впоследствии возглавила всё городское здравоохранение. Под её руководством, начиная с того времени, когда в больницах отсутствовали базовые удобства вроде водопровода и отопления, были построены десятки новых медицинских учреждений, включая известные 40-ю больницу и детскую больницу №9.

Особый организаторский талант Маргарита Михайловна проявила в 1979 году, когда ей удалось оперативно организовать борьбу с опасной вспышкой сибирской язвы в регионе, предотвратив её широкое распространение. Даже в преклонном возрасте она продолжала активно заниматься общественной работой в Красном Кресте.

«Труд Маргариты Михайловны Медведевой отмечен многочисленными правительственными наградами, включая орден «Знак Почёта», знаки «Отличник здравоохранения», «За заслуги перед Свердловской областью III степени», «За заслуги в ветеранском движении». В 2016 году ей было присвоено почётное звание «Дочь города — дочь России», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о кончине почётного профессора СПбГУ и академика Российской академии наук Юрия Толстого. Выдающийся учёный-правовед, чья карьера охватила советский и постсоветский периоды, ушёл из жизни на 99-м году. Его лекции заложили фундамент для правового мышления будущего президента Владимира Путина, а также Дмитрия Медведева, Александра Бастрыкина и Константина Чуйченко.