Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 ноября, 12:54

У семьи экс-главы ГАИ Челябинска изымут десятки переписанных на родных авто

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DFLC - Multmedia Designer

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DFLC - Multmedia Designer

У семьи экс-главы ГАИ Челябинска Александра Гайде планируют изъять автопарк и недвижимость. Информацию о готовящемся изъятии имущества URA.ru сообщил источник в судебной системе.

По данным источника, Гайде предварительно переоформлял автомобили на своего отца и дочь. В результате в собственности семьи оказался целый автопарк, включающий несколько грузовых и легковых машин, которые теперь могут перейти государству.

Как выяснило издание, отец Гайде зарегистрирован как ИП в сфере грузоперевозок, что может объяснять наличие коммерческого транспорта в семье. Помимо автомобилей, у семьи планируют изъять земельный участок и коттедж в селе Кайгородово, где и был задержан бывший начальник ГАИ.

Экс-сотрудника Минобороны приговорили к 10 годам за взятку
Экс-сотрудника Минобороны приговорили к 10 годам за взятку

Ранее Life.ru рассказывал, что заместителя начальника ГАИ Челябинска задержали за получение взятки от бизнесмена в виде десятков тонн асфальта. Стоило всё это не менее 500 тысяч рублей. Самого подполковника уже уволили.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Криминал
  • Челябинская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar