У семьи экс-главы ГАИ Челябинска изымут десятки переписанных на родных авто

У семьи экс-главы ГАИ Челябинска Александра Гайде планируют изъять автопарк и недвижимость. Информацию о готовящемся изъятии имущества URA.ru сообщил источник в судебной системе.

По данным источника, Гайде предварительно переоформлял автомобили на своего отца и дочь. В результате в собственности семьи оказался целый автопарк, включающий несколько грузовых и легковых машин, которые теперь могут перейти государству.

Как выяснило издание, отец Гайде зарегистрирован как ИП в сфере грузоперевозок, что может объяснять наличие коммерческого транспорта в семье. Помимо автомобилей, у семьи планируют изъять земельный участок и коттедж в селе Кайгородово, где и был задержан бывший начальник ГАИ.

Ранее Life.ru рассказывал, что заместителя начальника ГАИ Челябинска задержали за получение взятки от бизнесмена в виде десятков тонн асфальта. Стоило всё это не менее 500 тысяч рублей. Самого подполковника уже уволили.