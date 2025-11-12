Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 ноября, 13:07

Вулкан Тааль изверг пепел на высоту 2800 метров

Обложка © X / phivolcs_dost

Обложка © X / phivolcs_dost

Утром в среду на главном кратере вулкана Тааль на Филиппинах произошло кратковременное, но мощное извержение, в результате которого в небо взметнулся гигантский столб вулканического пепла. Об этом событии оперативно проинформировал Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии.

Видео © X / phivolcs_dost

Согласно данным института, малое фреатомагматическое извержение длилось всего три минуты — с 6:51 до 6:54 утра по местному времени. Над кратером поднялся серый пепловый столб высотой около 2800 метров, который в настоящее время смещается в северо-восточном направлении. Специалисты уточняют, что в районе вулкана продолжает действовать первый, предупредительный уровень опасности.

Тааль считается одним из наиболее активных вулканов Филиппинского архипелага. Он расположен на острове Лусон всего в 50 километрах к югу от столицы страны Манилы. Его высота достигает 311 метров, а диаметр главного кратера составляет примерно 400 метров, что делает его относительно небольшим, но потенциально очень опасным.

Сильная пурга заблокировала группу туристов на склоне Авачинского вулкана на Камчатке
Сильная пурга заблокировала группу туристов на склоне Авачинского вулкана на Камчатке

Ранее Life.ru рассказывал, что камчатский регион столкнулся с двумя видами природной активности: сейсмической и вулканической. После основного землетрясения последовала серия из девяти афтершоков, включая один ощутимый, с максимальной магнитудой 5,8. В это же время с вулкана Шивелуч ветер поднял облако пепла, которое, по информации KVERT, распространилось на 50 км и поднялось на высоту 3 км, создав риски для авиаперелётов.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • филиппины
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar