Вулкан Тааль изверг пепел на высоту 2800 метров

Утром в среду на главном кратере вулкана Тааль на Филиппинах произошло кратковременное, но мощное извержение, в результате которого в небо взметнулся гигантский столб вулканического пепла. Об этом событии оперативно проинформировал Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии.

Видео © X / phivolcs_dost

Согласно данным института, малое фреатомагматическое извержение длилось всего три минуты — с 6:51 до 6:54 утра по местному времени. Над кратером поднялся серый пепловый столб высотой около 2800 метров, который в настоящее время смещается в северо-восточном направлении. Специалисты уточняют, что в районе вулкана продолжает действовать первый, предупредительный уровень опасности.

Тааль считается одним из наиболее активных вулканов Филиппинского архипелага. Он расположен на острове Лусон всего в 50 километрах к югу от столицы страны Манилы. Его высота достигает 311 метров, а диаметр главного кратера составляет примерно 400 метров, что делает его относительно небольшим, но потенциально очень опасным.

Ранее Life.ru рассказывал, что камчатский регион столкнулся с двумя видами природной активности: сейсмической и вулканической. После основного землетрясения последовала серия из девяти афтершоков, включая один ощутимый, с максимальной магнитудой 5,8. В это же время с вулкана Шивелуч ветер поднял облако пепла, которое, по информации KVERT, распространилось на 50 км и поднялось на высоту 3 км, создав риски для авиаперелётов.