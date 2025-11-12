«Багровая кожа и хруст под пальцами»: Врач поведал об ужасающих симптомах гангрены у ВСУ

Доктор медицинских наук, иммунолог и вирусолог Владислав Жемчугов рассказал Life.ru, чем опасна вспыхнувшая среди украинских военных газовая гангрена — редкая инфекция, известная со времён Первой мировой войны.

По словам специалиста, болезнь вызывают анаэробные микробы, которым не нужен кислород. Они выделяют сильные токсины, приводящие к омертвению тканей.

«Чаще всего поражаются конечности — тогда требуется ампутация. Всё зависит от того, как быстро оказана первая помощь и доставлен ли пострадавший в госпиталь», — отметил врач.

Жемчугов пояснил, что заражение происходит через загрязнённые раны, куда попадает земля со спорами бактерий.

Выглядит это страшно: багровая, синюшная, отёкшая кожа. При надавливании слышен хруст — это газ под кожей. Отсюда и название — газовая гангрена Владислав Жемчугов доктор медицинских наук

Он добавил, что в российской армии подобные случаи предотвращают благодаря профилактическим вакцинациям, разработанным военными медиками.

Ранее The Telegraph сообщила о вспышке газовой гангрены среди бойцов ВСУ. По данным издания, эвакуация раненых занимает недели из-за постоянных атак дронов, а подземные госпитали не приспособлены для стерильного лечения, что усугубляет риск распространения инфекции.

Что такое газовая гангрена и почему она опасна

Газовая гангрена — это тяжёлое инфекционное заболевание, вызываемое бактериями рода Clostridium, которые развиваются без доступа кислорода. Они выделяют токсины, разрушающие мышцы и мягкие ткани, вызывая стремительное омертвение участков тела. Болезнь часто развивается при глубоких ранах, загрязнённых землёй или обломками.

Главные признаки газовой гангрены — резкая боль, отёк, багрово-синяя кожа и характерный потрескивающий звук (крепитация) при нажатии. Без срочного хирургического вмешательства и введения антибиотиков инфекция может привести к ампутации и смерти.

Опасность заболевания в том, что оно развивается молниеносно — за считанные часы. При подозрении на газовую гангрену требуется немедленная медицинская помощь, санация раны и подача кислорода.

Ранее врачи применяли гипербарическую оксигенацию — лечение в кислородной камере, которое тормозит размножение бактерий. Сегодня заболевание встречается редко, однако при полевых условиях и отсутствии стерильной обработки ран риск вспышек возрастает.