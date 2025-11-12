«Хотели ударить по символу России»: В Госдуме раскрыли подноготную покушения на митрополита Тихона

Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) стал целью заказного покушения не случайно — он известен как одна из самых ярких фигур Русской православной церкви и культуры. Об этом заявил депутат Госдумы Олег Матвейчев в комментарии Life.ru.

По его словам, митрополит Тихон — не только проповедник, но и создатель масштабных культурных проектов, в том числе «Нового Херсонеса» в Севастополе.

Он снял фильмы, которые сильно повлияли на общественное мнение, организовывал крупнейшие выставки по истории России. Поэтому, если бы произошло что-то трагическое, это всколыхнуло бы всё общество. Именно такую цель и выбрали Олег Матвейчев депутат Госдумы

Парламентарий подчеркнул, что нападение удалось предотвратить, и выразил надежду, что «Бог хранит митрополита Тихона от злых людей».

В феврале ФСБ сообщила о предотвращении убийства митрополита Тихона, готовившегося по заказу киевских спецслужб. Были задержаны двое подозреваемых — помощник священнослужителя Денис Попович и клирик Никита Иванкович. У них нашли самодельную взрывчатку и поддельные документы. По данным ведомства, целью теракта было сорвать возможные переговоры России и США.