ФСБ раскрыла новые данные о подготовке клирика и помощника к убийству митрополита Тихона

ФСБ продолжает расследование дела о планировавшемся покушении на митрополита Тихона (Шевкунова). Клирик и помощника священнослужителя месяцами готовились к его убийству, сообщила пресс-служба ФСБ России.

По данным ведомства, помощник митрополита, гражданин Украины Денис Попович* и гражданин России, клирик Никита Иванкович* по заданию украинских спецслужб готовили убийство архиерея с использованием самодельного взрывного устройства. Покушение планировалось осуществить на территории Сретенского мужского монастыря в Москве в феврале 2025 года.

Как установило следствие, после начала СВО оба фигуранта были завербованы для слежки за митрополитом Тихоном и сбора информации о его контактах с религиозными и государственными структурами. Уголовное дело возбуждено по статьям о подготовке теракта и незаконном обороте взрывчатых веществ.

