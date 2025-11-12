Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 ноября, 13:22

«Звенья одной цепи»: В Госдуме назвали режим Зеленского террористическим после покушения на владыку Тихона

Романов назвал режим Зеленского террористическим после покушения на митрополита

Обложка © Сергей Мальгавко/ТАСС

Обложка © Сергей Мальгавко/ТАСС

Депутат Государственной Думы Михаил Романов заявил, что киевский режим проявляет террористический характер, используя насилие против общественных, военных и духовных лидеров. Об этом парламентарий рассказал в комментарии Life.ru.

«Киевский режим является террористическим. Мы видели это на примере убийства Владлена Татарского, генерала Кириллова и многих других. Теперь — покушение на митрополита Крымского Тихона. Это звенья одной цепи», — отметил Романов.

Он подчеркнул, что митрополит Тихон объединяет верующих по всей России, молится «за победу и мир» и остаётся духовным символом, который укрепляет веру и моральный дух общества. По словам депутата, именно поэтому священнослужитель стал целью украинских спецслужб.

Киев уничтожает святыни и духовных лидеров, разрушает памятники. Но слава Богу, нашим спецслужбам удалось предотвратить преступление. Господь хранит владыку Тихона — дай Бог ему сил и здоровья

Михаил Романов

депутат Госдумы

Киев уничтожает святыни и духовных лидеров, разрушает памятники. Но слава Богу, нашим спецслужбам удалось предотвратить преступление. Господь хранит владыку Тихона — дай Бог ему сил и здоровья
Киев уничтожает святыни и духовных лидеров, разрушает памятники. Но слава Богу, нашим спецслужбам удалось предотвратить преступление. Господь хранит владыку Тихона — дай Бог ему сил и здоровья

Романов напомнил, что специальная военная операция России направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины», чтобы устранить угрозу, исходящую от киевского режима.

ФСБ раскрыла новые данные о подготовке клирика и помощника к убийству митрополита Тихона
ФСБ раскрыла новые данные о подготовке клирика и помощника к убийству митрополита Тихона

В феврале ФСБ сообщила о предотвращении убийства митрополита Тихона, готовившегося по заказу киевских спецслужб. Были задержаны двое подозреваемых — помощник священнослужителя Денис Попович и клирик Никита Иванкович. У них нашли самодельную взрывчатку и поддельные документы. По данным ведомства, целью теракта было сорвать возможные переговоры России и США.

Главные разборы и экспертные взгляды на события — в разделе «Комментарии» на Life.ru.

BannerImage
Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Госдума
  • Украина
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar