«Звенья одной цепи»: В Госдуме назвали режим Зеленского террористическим после покушения на владыку Тихона
Романов назвал режим Зеленского террористическим после покушения на митрополита
Депутат Государственной Думы Михаил Романов заявил, что киевский режим проявляет террористический характер, используя насилие против общественных, военных и духовных лидеров. Об этом парламентарий рассказал в комментарии Life.ru.
«Киевский режим является террористическим. Мы видели это на примере убийства Владлена Татарского, генерала Кириллова и многих других. Теперь — покушение на митрополита Крымского Тихона. Это звенья одной цепи», — отметил Романов.
Он подчеркнул, что митрополит Тихон объединяет верующих по всей России, молится «за победу и мир» и остаётся духовным символом, который укрепляет веру и моральный дух общества. По словам депутата, именно поэтому священнослужитель стал целью украинских спецслужб.
Киев уничтожает святыни и духовных лидеров, разрушает памятники. Но слава Богу, нашим спецслужбам удалось предотвратить преступление. Господь хранит владыку Тихона — дай Бог ему сил и здоровья
Романов напомнил, что специальная военная операция России направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины», чтобы устранить угрозу, исходящую от киевского режима.
В феврале ФСБ сообщила о предотвращении убийства митрополита Тихона, готовившегося по заказу киевских спецслужб. Были задержаны двое подозреваемых — помощник священнослужителя Денис Попович и клирик Никита Иванкович. У них нашли самодельную взрывчатку и поддельные документы. По данным ведомства, целью теракта было сорвать возможные переговоры России и США.
