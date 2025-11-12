В Госдуме не поддержали трёхкратное повышение окладов срочникам

Комитет Госдумы по обороне выступил против трёхкратного повышения денежного довольствия для военнослужащих-срочников. О таком решении сообщил депутат Михаил Делягин, являющийся автором инициативы. Парламентарий пояснил, что отрицательное заключение было получено в связи с несвоевременностью подобных изменений в условиях проведения специальной военной операции.

«В парламентском комитете по обороне рекомендовали Государственной Думе отклонить соответствующую бюджетную поправку «в связи с несвоевременностью в условиях проведения специальной военной операции», — отметил он в беседе с «Газетой.ru».

Ранее Life.ru сообщал, что российский президент Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве граждан на военную службу, который пройдёт с 1 октября по 31 декабря 2025 года. Согласно указу, численность призывников установлена в 135 000 человек.