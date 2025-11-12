Учёные предупредили об опасности «натуральной» бамбуковой посуды

Бамбуковая посуда, рекламируемая как экологичная альтернатива пластику, может представлять серьёзную опасность для здоровья потребителей. К такому выводу пришли исследователи из Пражского университета химических технологий, проанализировавшие 33 образца такой продукции.

«Маркировка «натуральный продукт» может быть крайне вводящей в заблуждение. Большинство таких изделий — это пластик на основе меламиноформальдегидной смолы с добавлением бамбуковой пудры», — пояснила профессор Яна Гайслова.

Исследование показало, что почти треть протестированных изделий выделяла меламин при контакте с горячими или кислыми жидкостями, причём в шести образцах концентрация токсичного вещества превышала допустимые нормы.

Учёные обнаружили следы меламина даже в обычных напитках — чае с лимоном и апельсиновом соке, которые наливались в такую посуду. Несмотря на запрет в странах ЕС с 2021 года, подобные товары продолжают свободно продаваться с маркировкой «100% бамбук» или «биоразлагаемые», что вводит потребителей в заблуждение.

Исследование также выявило остатки пестицидов и дезинфицирующих средств в составе посуды. Специалисты призвали к ужесточению контроля за производством и продажей такой продукции и проведению обязательных проверок на соответствие санитарным требованиям.

