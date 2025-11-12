Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, разрешающее «Ренессанс Капиталу» приобрести 100% акций российского Ситибанка. Решение было принято в соответствии с указом о специальных экономических мерах, требующим одобрения властей на сделки с акциями стратегических компаний.

Американская Citigroup объявила о планах свернуть розничный бизнес в России ещё весной 2021 года. После начала специальной военной операции на Украине банк полностью остановил деятельность российской «дочки», прекратив обслуживание розничных клиентов и малого бизнеса.

В октябре 2022 года Ситибанк продал портфель потребительских кредитов банку «Уралсиб», продолжив выполнение плана по сокращению присутствия в России. Citi работал в стране с 1993 года, а к 2005 году входил в топ-10 по розничному кредитованию, но к февралю 2022 года опустился на 40-е место с активами 48,1 млрд рублей.

Ранее западные СМИ сообщили, что в Европе развернулась целая схватка за активы российской нефтяной компании «ЛУКойл». Страны в спешке пытаются обеспечить себе топливную безопасность, пока не произошёл резкий скачок цен на нефть.