Кадышева, Киркоров и Жуков отказались от выступлений в новогоднюю ночь

Три популярных российских артиста отказались от выступлений в новогоднюю ночь — предпочли провести самый главный праздник года в семейном кругу. Об этом сообщает издание kp.ru со ссылкой на информированные источники.

«Пока так и не уговорили петь в ночь с 31 декабря на 1 января таких топов как Надежда Кадышева, Сергей Жуков и Филипп Киркоров», — передаёт издание слова собеседников.

Несмотря на традиционно высокие гонорары за новогодние концерты, исполнители выбрали личное время с близкими. При этом другие звёзды российской эстрады, включая Григория Лепса, Басту, Сергея Лазарева, Диму Билана и Полину Гагарину, согласились на выступления в праздничную ночь. Декабрьские концерты приносят артистам значительные доходы — например, Кадышева и Жуков могут получить до 15 млн рублей за свои выступления.

Ранее сообщалось, что азиатские направления стали наиболее популярными для проведения новогодних каникул среди российских туристов. Более половины путешественников планируют встретить 2026 год в странах Азии. Спрос на новогодние туры в азиатские страны увеличился на 72,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом чартерные программы практически полностью распроданы.