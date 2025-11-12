Уволен директор соццентра, пациентке которого ампутировали кисти

Директора столичного соццентра «Обручевский» Александра Бондаря могли уволить после громкого инцидента с пациенткой, которой пришлось ампутировать кисти рук. Об этом сообщает Baza со ссылкой на свои источники.

За увольнением директора соццентра стоит шокирующая история халатности, которая привела к трагическим последствиям для молодой пациентки. Напомним, в московском соццентре «Обручевский» 20-летней Екатерине ампутировали кисти рук после того, как персонал связал её шерстяными колготками и оставил без присмотра. Девушку, страдающую эпилепсией и аутоагрессией, обнаружили слишком поздно — у неё началась гангрена. По данным Baza, вместо безопасных методов фиксации сотрудники использовали кустарные средства. Конечности так сильно опухли и посинели, что кровь практически перестала поступать. Муниципальные депутаты уже потребовали проверки действий сотрудников Следственным комитетом.