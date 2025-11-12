Украинская армия из-за давления ВС РФ и постоянных обстрелов отвела свои силы из Ровнополья на гуляйпольском направлении Запорожской области. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

По словам представителей Генштаба, украинские солдаты, как это часто бывает, отошли «на более выгодные огневые рубежи». Также там заявили, что продвижение ВС РФ якобы удалось остановить. Однако непонятно, когда именно, ведь из предыдущего предложения ясно, что Российская армия как раз продвинулась.