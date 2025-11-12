Генштаб ВСУ заявил об отводе солдат из Ровнополья «на более выгодные рубежи»
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy
Украинская армия из-за давления ВС РФ и постоянных обстрелов отвела свои силы из Ровнополья на гуляйпольском направлении Запорожской области. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
По словам представителей Генштаба, украинские солдаты, как это часто бывает, отошли «на более выгодные огневые рубежи». Также там заявили, что продвижение ВС РФ якобы удалось остановить. Однако непонятно, когда именно, ведь из предыдущего предложения ясно, что Российская армия как раз продвинулась.
Ранее ВСУ официально подтвердили отступление в Запорожской области. По словам представителя Сил обороны Юга украинских Вооружённых сил, бойцы оставили сразу несколько населённых пунктов, решив отойти назад.
