Семье с 7 детьми, потерявшей дом в пожаре, пообещали выплатить «до 45 тысяч»

Многодетная семья Латаковых из Воронежа, в которой воспитывается семеро детей, осталась без жилья после пожара, уничтожившего их дом. Социальные службы пообещали им материальную помощь в размере до 45 тысяч рублей. Об этом сообщает издание «Воронеж онлайн».

«Как я поняла с их слов, это до 45 тысяч рублей», — рассказала мама семейства Елена Латакова.

Семья сейчас проживает в одной комнате у родителей мужа. Для получения помощи им необходимо собрать пакет документов, включая справку от МЧС. Пожар произошёл 1 ноября, когда дома находилась только 15-летняя дочь, она чудом успела спастись.

Огонь уничтожил практически все вещи и мебель, уцелели лишь некоторые документы и спортивные награды детей. Семью поддерживают тренеры, учителя, общественные организации и простые горожане, помогая продуктами, одеждой и деньгами.

