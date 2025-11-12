Россия и США
12 ноября, 14:32

Семье с 7 детьми, потерявшей дом в пожаре, пообещали выплатить «до 45 тысяч»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ARTpok

Многодетная семья Латаковых из Воронежа, в которой воспитывается семеро детей, осталась без жилья после пожара, уничтожившего их дом. Социальные службы пообещали им материальную помощь в размере до 45 тысяч рублей. Об этом сообщает издание «Воронеж онлайн».

«Как я поняла с их слов, это до 45 тысяч рублей», — рассказала мама семейства Елена Латакова.

Семья сейчас проживает в одной комнате у родителей мужа. Для получения помощи им необходимо собрать пакет документов, включая справку от МЧС. Пожар произошёл 1 ноября, когда дома находилась только 15-летняя дочь, она чудом успела спастись.

Огонь уничтожил практически все вещи и мебель, уцелели лишь некоторые документы и спортивные награды детей. Семью поддерживают тренеры, учителя, общественные организации и простые горожане, помогая продуктами, одеждой и деньгами.

Ранее сообщалось, что в Сургуте произошёл пожар в садово-огородническом товариществе «Прибрежный 1», в результате которого погибли семь человек. Сообщение о возгорании двухэтажного дачного дома поступило в 01:22 по московскому времени в среду. Здание было полностью охвачено огнём, произошло обрушение кровли и межчердачного перекрытия.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Происшествия
  • Воронежская область
