Россиянин задержан при попытке улететь на Ближний Восток и стать террористом

В аэропорту Казани силовики задержали 52-летнего жителя Чувашии, который собирался вылететь за границу и вступить в международную террористическую организацию. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Чувашии. На допросе подозреваемый признался, что сам вышел на связь с представителем запрещённой структуры и собирался перебраться в одну из ближневосточных стран.

В РФ задержали гражданина, пытавшегося стать террористом. Видео © пресс-служба ФСБ России

«Получив необходимые сведения о маршруте выезда из России, злоумышленник прибыл в международный аэропорт Казани, где был задержан сотрудниками УФСБ России по Чувашии совместно с коллегами из Татарстана, а также сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Саратовской и Самарской областям», — уточнили в ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК РФ (покушение на участие в деятельности террористической организации). Сейчас следствие устанавливает другие противоправные действия задержанного.

