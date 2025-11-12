Россия и США
12 ноября, 14:22

Россиянин задержан при попытке улететь на Ближний Восток и стать террористом

Обложка © пресс-служба ФСБ России

В аэропорту Казани силовики задержали 52-летнего жителя Чувашии, который собирался вылететь за границу и вступить в международную террористическую организацию. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Чувашии. На допросе подозреваемый признался, что сам вышел на связь с представителем запрещённой структуры и собирался перебраться в одну из ближневосточных стран.

В РФ задержали гражданина, пытавшегося стать террористом. Видео © пресс-служба ФСБ России

«Получив необходимые сведения о маршруте выезда из России, злоумышленник прибыл в международный аэропорт Казани, где был задержан сотрудниками УФСБ России по Чувашии совместно с коллегами из Татарстана, а также сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Саратовской и Самарской областям», — уточнили в ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК РФ (покушение на участие в деятельности террористической организации). Сейчас следствие устанавливает другие противоправные действия задержанного.

Ранее в ФСБ раскрыли, как украинские спецслужбы вербуют жителей ЛНР для терактов. По данным ведомства, противник использует комплексный подход для вовлечения граждан в противоправную деятельность. Наряду с денежным вознаграждением вербовщики применяют методы шантажа и создают фейковые предложения трудоустройства.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

Татьяна Миссуми
