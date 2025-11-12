Россия и США
ФСБ показала видео задержаний по делу о покушении на убийство митрополита Тихона

Федеральная служба безопасности России показала видеоматериалы задержаний и обысков, проведённых в рамках расследования дела о подготовке февральского покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова).

ФСБ показала кадры обысков по делу о покушении на митрополита Тихона. Видео © ЦОС ФСБ России

Следствие ведется в отношении гражданина Украины Дмитрия Поповича* и гражданина России Николая Иванковича*. 11 ноября в рамках расследования были проведены обыски и допросы в Москве, Псковской области и Крыму. Изъятые материалы, включая агитационную продукцию запрещённой в России террористической организации, подтверждают причастность подозреваемых.

Сотрудники ФСБ также задержали дополнительных подозреваемых, которые были знакомы с основными фигурантами. В ходе допросов один из задержанных сообщил, что Иванкович* негативно отзывался о специальной военной операции на Украине, а также упомянул, что брат подозреваемого служит в ВСУ. Другой допрошенный рассказал, что познакомился с Иванковичем* и Поповичем* в духовной семинарии, где они оба были студентами.

ФСБ раскрыла новые данные о подготовке клирика и помощника к убийству митрополита Тихона

Напомним, что в феврале этого года ФСБ предотвратила убийство митрополита Тихона по заказу киевских спецслужб. Были задержаны двое подозреваемых, у них изъяли самопальную взрывчатку и поддельные паспорта. Один из задержанных — помощник митрополита Денис Попович*, второй — клирик Никита Иванкович*. В ФСБ считают, что украинские власти хотели убить священнослужителя, чтобы сорвать переговоры РФ и США.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

* Включены Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

Обложка © ЦОС ФСБ России

