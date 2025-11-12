ФСБ показала видео задержаний по делу о покушении на убийство митрополита Тихона

Следствие ведется в отношении гражданина Украины Дмитрия Поповича* и гражданина России Николая Иванковича*. 11 ноября в рамках расследования были проведены обыски и допросы в Москве, Псковской области и Крыму. Изъятые материалы, включая агитационную продукцию запрещённой в России террористической организации, подтверждают причастность подозреваемых.

Сотрудники ФСБ также задержали дополнительных подозреваемых, которые были знакомы с основными фигурантами. В ходе допросов один из задержанных сообщил, что Иванкович* негативно отзывался о специальной военной операции на Украине, а также упомянул, что брат подозреваемого служит в ВСУ. Другой допрошенный рассказал, что познакомился с Иванковичем* и Поповичем* в духовной семинарии, где они оба были студентами.