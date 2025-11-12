Актёр Вячеслав Чепурченко раскрыл секрет семейной гармонии

Актёр Вячеслав Чепурченко, с 2019 года состоящий в браке с Екатериной Шуваевой, раскрыл секрет гармоничных отношений в интервью Леди Mail. По его словам, ключевым фактором шестилетнего успешного союза стало умение поддерживать постоянный диалог, установившийся с самого начала отношений.

«В этом году мы отметили шестилетие брака, но без помпы. Для нас каждый день является праздником совместного времяпрепровождения», — подчеркнул артист.

Он добавил, что профессиональная занятость часто мешает проводить время с семьёй, это вызывает чувство вины перед детьми. Актёр отметил, что хочет создать пассивный источник дохода для более частых путешествий с близкими, но признал, что в реальности его заработок напрямую зависит от количества съёмочных дней.

«Безусловно, в нашей семье бывают размолвки и недопонимания, но мы всегда стараемся решать их с уважением друг к другу», — заключил Чепурченко.

Ранее актриса Анна Хилькевич, более десяти лет состоящая в браке с бизнесменом Артуром Мартиросяном, раскрыла секрет преодоления семейных кризисов. По словам актрисы, несмотря на периоды взаимного непонимания и раздражения, связывающая их с супругом «ниточка» никогда не обрывалась.