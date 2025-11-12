Песков: Киев продолжает атаковать мирную энергоинфраструктуру, включая КТК

Российские власти расценивают удары по объектам энергетической инфраструктуры, включая активы Каспийского трубопроводного консорциума, как террористическую деятельность со стороны Украины. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Здесь мы тоже видим подрывную работу, буквально террористические атаки киевского режима на мирную энергетическую инфраструктуру с международным участием, кстати говоря. Это международный проект КТК, международное совместное мероприятие», — сказал он журналистам.

Ранее запорожская АЭС вновь была подключена к внешней электросети по двум линиям — «Днепровская» и «Ферросплавная-1». Это улучшает стабильность энергоснабжения станции. Как сообщалось, после 30-дневного отключения, связанного с атаками ВСУ, линия «Днепровская» была успешно восстановлена и вновь заработала 23 октября.