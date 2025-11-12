ЕС продолжает поощрять боевые действия на Украине, в то время как США взяли паузу. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Европейцы проявляют тенденцию к тому, чтобы и дальше поощрять режим на продолжение войны. Американцы, судя по всему, склонны к тому, чтобы сейчас держать паузу», — сказал представитель Кремля журналистам.

Ранее сообщалось, что США потребовали переписать проект антироссийской резолюции Генассамблеи ООН по Украине. По данным СМИ, Вашингтон настаивает на исключении ключевых формулировок — «территориальная целостность» и «российская агрессия». При этом европейские партнёры Киева опасаются, что такие поправки продемонстрируют раскол на Западе. В постпредстве России заявили, что Вашингтон не вёл консультаций с Москвой по этому вопросу. Данное решение было принято американской стороной в одностороннем порядке.