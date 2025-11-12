Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 ноября, 14:33

Песков рассказал о нынешней разнице подходов Европы и США к конфликту на Украине

ЕС продолжает поощрять боевые действия на Украине, в то время как США взяли паузу. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Европейцы проявляют тенденцию к тому, чтобы и дальше поощрять режим на продолжение войны. Американцы, судя по всему, склонны к тому, чтобы сейчас держать паузу», — сказал представитель Кремля журналистам.

В ЕС придумали две альтернативы «репарационному» кредиту, чтобы заткнуть дыру в бюджете Украины
В ЕС придумали две альтернативы «репарационному» кредиту, чтобы заткнуть дыру в бюджете Украины

Ранее сообщалось, что США потребовали переписать проект антироссийской резолюции Генассамблеи ООН по Украине. По данным СМИ, Вашингтон настаивает на исключении ключевых формулировок — «территориальная целостность» и «российская агрессия». При этом европейские партнёры Киева опасаются, что такие поправки продемонстрируют раскол на Западе. В постпредстве России заявили, что Вашингтон не вёл консультаций с Москвой по этому вопросу. Данное решение было принято американской стороной в одностороннем порядке.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • ЕС
  • США
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar