Альбом с подаренными Сталиным Черчиллю карикатурами впервые покажут публике в Москве

В Москве впервые представят публике альбом карикатур, который Иосиф Сталин лично подарил Уинстону Черчиллю. О предстоящей выставке сообщили организаторы из МИЦ «Известия», где хранится уникальный раритет.

Карикатура про блицкриг. Фото © МИЦ «Известия»

Альбом содержит 119 оригинальных рисунков известного советского карикатуриста Бориса Ефимова, созданных для книги «Гитлер и его свора». Художник собственноручно оформил этот сборник антифашистских работ в 1943 году. После выхода книги часть рисунков была изъята по распоряжению ЦК — Сталин выбрал несколько листов для подарка британскому премьер-министру.

Ещё одна зарисовка. Фото © МИЦ «Известия»

Ефимов безуспешно пытался вернуть оригиналы, и лишь сейчас полный альбом станет доступен зрителям. Выставка «Карикатуры. Комиксы. Юмор личного врага фюрера» пройдёт с 19 ноября по 14 декабря 2025 года в Галерее искусств Зураба Церетели на Пречистенке.

И ещё одна картинка. Фото © МИЦ «Известия»

