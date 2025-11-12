Альбом с подаренными Сталиным Черчиллю карикатурами впервые покажут публике в Москве
Обложка © МИЦ «Известия»
В Москве впервые представят публике альбом карикатур, который Иосиф Сталин лично подарил Уинстону Черчиллю. О предстоящей выставке сообщили организаторы из МИЦ «Известия», где хранится уникальный раритет.
Карикатура про блицкриг. Фото © МИЦ «Известия»
Альбом содержит 119 оригинальных рисунков известного советского карикатуриста Бориса Ефимова, созданных для книги «Гитлер и его свора». Художник собственноручно оформил этот сборник антифашистских работ в 1943 году. После выхода книги часть рисунков была изъята по распоряжению ЦК — Сталин выбрал несколько листов для подарка британскому премьер-министру.
Ещё одна зарисовка. Фото © МИЦ «Известия»
Ефимов безуспешно пытался вернуть оригиналы, и лишь сейчас полный альбом станет доступен зрителям. Выставка «Карикатуры. Комиксы. Юмор личного врага фюрера» пройдёт с 19 ноября по 14 декабря 2025 года в Галерее искусств Зураба Церетели на Пречистенке.
И ещё одна картинка. Фото © МИЦ «Известия»
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну письмо бывшего руководителя Северной Кореи Ким Ир Сена, который приходится тому дедушкой. Материалы датированы 1950-ми годами.
Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.