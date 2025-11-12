Россия и США
12 ноября, 14:47

AMR Action Fund: ЕС грозит неизлечимая супербактерия из-за украинских военных

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stock-Asso

Конфликт на Украине способствует глобальному распространению устойчивых к антибиотикам супербактерий, представляющих серьёзную угрозу для систем здравоохранения Европы. Об этом заявил генеральный директор фонда AMR Action Fund Генри Скиннер в статье для портала Innovation News Network.

«Хотя эти инфекции уже наносят вред и убивают пациентов на Украине, их эпидемия создаёт угрозу для европейских систем здравоохранения далеко за пределами фронта и по всему миру», — говорится в статье.

С начала боевых действий инфекции, устойчивые к антибиотикам, стали поражать как военных, так и мирное население Украины, и ситуация продолжает ухудшаться. Исследование Сумского государственного университета показало, что 85% инфекций у раненых бойцов ВСУ резистентны к большинству антибиотиков.

Среди наиболее опасных возбудителей – Acinetobacter baumannii и гипервирулентный штамм Klebsiella pneumoniae. Скиннер подчеркнул, что эти инфекции, уже приводящие к летальным исходам на Украине, могут распространиться и в европейские страны, что делает инвестиции в новые антибиотики не только медицинским, но и стратегическим приоритетом для Европы.

«Учитывая, что на Украине каждый день растёт число жертв бактерий, а новые случаи заражения возникают на поле боя и переходят границы, у нас может не хватить времени», — заключил Скиннер.


«ТЦК ещё наловят»: Гангрену в рядах ВСУ объяснили убийственным решением Киева бросать раненых
Ранее стало известно, что солдаты ВСУ в окопах столкнулись с опасной вспышкой газовой гангрены, инфекции, способной привести к смерти всего за несколько часов. Подобное возвращение «окопной болезни», известной по Первой мировой войне, связывают с невозможностью оперативной эвакуации раненых с передовой и антисанитарией в условиях окопов.

