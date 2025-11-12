Женщина с мачете потребовала в такси включить шансон по пути на кладбище под Самарой

В Самарской области полиция начала проверку после появления в Сети видео, на котором пассажирка угрожает таксисту при помощи мачете, требуя переключить музыку. Водитель выполнил пожелание женщины, хотя ситуация явно его шокировала.

Женщина угрожала таксисту мачете. Видео © Telegram/ЧП САМАРА

«Я говорю, что мне не нравится такая музыка! С первого раза непонятно?! Включите шансон!» — потребовала пассажирка, направив мачете в сторону таксиста.

Как утверждается, женщина ехала на кладбище. В пресс-службе регионального ГУМВД России подтвердили, что устанавливают личность пассажирки и обстоятельства конфликта. По итогам проверки будет принято решение.

Ранее в Челябинске мужчина напал с мачете на бывшую жену и её нового возлюбленного. Женщина возвращалась домой из Турции, где отдыхала с дочерью. В аэропорту её встретил знакомый, который помог с чемоданами и повёз домой. У порога их поджидал бывший муж с мачете. Пострадавшая и её спутник попали в реанимацию.