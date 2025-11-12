Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 ноября, 15:07

Женщина с мачете потребовала в такси включить шансон по пути на кладбище под Самарой

Обложка © Telegram/ЧП САМАРА

Обложка © Telegram/ЧП САМАРА

В Самарской области полиция начала проверку после появления в Сети видео, на котором пассажирка угрожает таксисту при помощи мачете, требуя переключить музыку. Водитель выполнил пожелание женщины, хотя ситуация явно его шокировала.

Женщина угрожала таксисту мачете. Видео © Telegram/ЧП САМАРА

«Я говорю, что мне не нравится такая музыка! С первого раза непонятно?! Включите шансон!» — потребовала пассажирка, направив мачете в сторону таксиста.

Как утверждается, женщина ехала на кладбище. В пресс-службе регионального ГУМВД России подтвердили, что устанавливают личность пассажирки и обстоятельства конфликта. По итогам проверки будет принято решение.

Россиянину в Таиланде пробили голову мачете на глазах у шестилетнего сына
Россиянину в Таиланде пробили голову мачете на глазах у шестилетнего сына

Ранее в Челябинске мужчина напал с мачете на бывшую жену и её нового возлюбленного. Женщина возвращалась домой из Турции, где отдыхала с дочерью. В аэропорту её встретил знакомый, который помог с чемоданами и повёз домой. У порога их поджидал бывший муж с мачете. Пострадавшая и её спутник попали в реанимацию.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Общество
  • Самарская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar