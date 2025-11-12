Шоу «Русская душа. Песни о главном и 5000 свечей» состоится в Москве 25 ноября

В Театре имени Маяковского 25 ноября состоится уникальное шоу «Русская душа. Песни о главном и 5000 свечей» от проекта Lumisfera. Специальным гостем программы станет известный артист Иван Ожогин, для которого этот концерт станет особым творческим событием.

«Эта программа отражает глубокие традиции и душевную теплоту нашей культуры», — поделился Ожогин.

Пространство театра преобразится благодаря 5000 мерцающих свечей, которые создадут атмосферу волшебства. В программе — хиты разных эпох от Рождественского и Магомаева до «Землян» и классических произведений Рахманинова.

Lumisfera — музыкальный проект, сочетающий симфоническую музыку с современными технологиями. Программа «Русская душа» включает произведения от народных песен до хитов советской эстрады и классики. Концерты пройдут 25 ноября в 18:00 и 21:00.

