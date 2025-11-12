Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 ноября, 14:57

Шоу «Русская душа. Песни о главном и 5000 свечей» состоится в Москве 25 ноября

Шоу «Русская душа. Песни о главном и 5000 свечей». Обложка © Предоставлено Life.ru

Шоу «Русская душа. Песни о главном и 5000 свечей». Обложка © Предоставлено Life.ru

В Театре имени Маяковского 25 ноября состоится уникальное шоу «Русская душа. Песни о главном и 5000 свечей» от проекта Lumisfera. Специальным гостем программы станет известный артист Иван Ожогин, для которого этот концерт станет особым творческим событием.

«Эта программа отражает глубокие традиции и душевную теплоту нашей культуры», поделился Ожогин.

Пространство театра преобразится благодаря 5000 мерцающих свечей, которые создадут атмосферу волшебства. В программе — хиты разных эпох от Рождественского и Магомаева до «Землян» и классических произведений Рахманинова.

Lumisfera — музыкальный проект, сочетающий симфоническую музыку с современными технологиями. Программа «Русская душа» включает произведения от народных песен до хитов советской эстрады и классики. Концерты пройдут 25 ноября в 18:00 и 21:00.

Исполнительница хита «Матушка» получит рекордный гонорар за концерт в Москве
Исполнительница хита «Матушка» получит рекордный гонорар за концерт в Москве

Ранее Life.ru рассказывал, что в Госдуме открылась выставка «Традиционная Россия», посвящённая этнокультурному наследию народов страны. Проект демонстрирует, как разные этносы становились единым русским народом, сохраняя свою уникальность. Экспозиция включает предметы быта, костюмы и архивные фотографии почти 200 народов России.

Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Другие новости
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar