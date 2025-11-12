Центробанк призвали защитить законопослушных россиян, переводящих себе крупные суммы

Ключевой задачей при введении новых критериев идентификации мошеннических операций через Систему быстрых платежей должна быть защита законопослушных граждан от ошибочных блокировок, заявил помощник депутата Госдумы, экономист Илья Мосягин, комментируя инициативу ЦБ по усилению контроля за переводами между собственными счетами.

«Ключевой вопрос заключается в том, что именно будет считаться крупной суммой и по каким критериям система будет отличать мошенническую схему от действий законопослушного человека, который, например, переводит деньги между своими счетами для оптимизации или совершения крупной покупки», — отметил собеседник «Газеты.ru».

Он предложил внедрить систему предварительного уведомления банков через мобильные приложения, а также создать эффективный канал для оперативного оспаривания блокировок. Эксперт поддержал меры по противодействию мошенничеству, указав на важность методологической проработки, чтобы новые правила не ограничивали доступ добросовестных клиентов к их средствам. По его словам, приоритетом должно оставаться обеспечение баланса между безопасностью и беспрепятственным проведением законных финансовых операций.

Напомним, ранее крупные переводы самому себе через СБП включили в признаки мошеннических операций. Об этом заявил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров. Новый признак мошенничества будет применяться, если после перевода средств самому себе в тот же день следует попытка перевода другому лицу, которому пользователь не переводил деньги в течение последних шести месяцев.