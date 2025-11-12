ООН назвала страны, которым грозит катастрофический голод

Два продовольственных агентства ООН — ФАО и Всемирная продовольственная программа — опубликовали список стран, где в ближайшие месяцы ожидается катастрофический голод. Об этом сообщает издание Al Arabiya со ссылкой на совместный доклад организаций.

«Мы стоим на пороге полностью предотвратимой голодной катастрофы, которая грозит массовыми жертвами во многих странах», — предупредила исполнительный директор ВПП Синди Маккейн.

В перечень наиболее уязвимых государств вошли Гаити, Мали, Палестина, Южный Судан, Судан, Йемен, Афганистан, ДР Конго, Мьянма и другие. Основными причинами надвигающегося кризиса эксперты называют вооружённые конфликты, насилие и критическое сокращение гуманитарного финансирования.

На текущие программы выделено лишь 10,5 миллиардов долларов из необходимых 29 миллиардов, что уже привело к вынужденному сокращению помощи нуждающимся.

Ранее Life.ru сообщал, что в секторе Газа впервые зафиксирован катастрофический уровень продовольственной безопасности, соответствующий пятой, наивысшей фазе по международной классификации IPC. В документе указывается, что более 640 тысяч жителей сектора Газа столкнутся с катастрофическим уровнем голода, в то время как еще 1,14 миллиона человек будут находиться в состоянии чрезвычайной продовольственной ситуации (четвертая фаза по IPC).