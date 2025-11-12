Россия и США
12 ноября, 15:07

Губернатор Гладков рассказал о последствиях масштабной атаки дронов ВСУ на Белгородчину

Последствия атаки БПЛА. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

В Белгородской области в результате масштабной атаки украинских дронов пострадал мирный житель и повреждены десятки объектов. Информацию о последствиях обстрелов приводит губернатор региона Вячеслав Гладков.

Повреждённый автомобиль. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

В Грайвороне при ударе по автомобилю пострадал мужчина, получивший баротравму. Он был госпитализирован после оказания первой помощи. В населённых пунктах региона зафиксированы многочисленные повреждения: в частных домах выбиты окна, повреждены фасады, уничтожены и повреждены машины. В селе Головчино атаке подверглось оборудование коммерческого объекта, а в Белгородском районе дрон атаковал сельхозпредприятие.

Особенно пострадали жилые районы. В результате детонации беспилотников повреждено остекление многоквартирных домов, разрушены кровли частных домовладений, посечены осколками автомобили. В хуторе Церковный и селе Никольское зафиксированы прямые попадания в жилые и административные здания.

Обугленная крыша. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

«В селе Илёк-Кошары Ракитянского района FPV-дрон ударил по припаркованному во дворе автомобилю — выбиты стёкла и посечён кузов», — написал губернатор.

Пару дней назад Гладков рассказывал, что в Шебекино при отражении атаки украинских дронов пострадал боец теробороны. Он минно-взрывную травму и осколочное ранение предплечья. Кроме того, ещё один беспилотник взорвался прямо на дороге.

