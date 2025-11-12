Россия и США
12 ноября, 15:30

Путин назвал Казахстан добрым соседом, союзником и стратегическим партнёром России

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

В Кремле прошёл государственный обед от имени президента РФ Владимира Путина в честь главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева. В ходе мероприятия российский лидер назвал республику ценным союзником России. Кадры публикует пресс-служба Кремля.

Путин об отношения России и Казахстана. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Для России Казахстан — союзник, стратегический партнёр и добрый сосед», подчеркнул Путин.

Он отметил, что отношения между странами строятся на принципах дружбы, взаимного доверия и уважения, а также выразил гордость богатой общей историей и традициями взаимопомощи.

Визит президента Казахстана в Москву завершился подписанием знакового документа — Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев скрепили подписями Декларацию о переходе отношений на уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества. Как ранее подчёркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва придаёт этому документу огромное значение. Этот статус является высшим в дипломатической практике России и до сегодняшнего дня был предоставлен лишь ограниченному кругу государств, включая Китай, Иран и КНДР. Подписание декларации завершило насыщенную программу визита, в которую вошли переговоры в Кремле и визит Токаева в Совет Федерации.

Юрий Лысенко
