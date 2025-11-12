Песков рассказал, каких лидеров Путин приглашает к себе домой

Президент России Владимир Путин приглашает в гости в свою кремлёвскую квартиру только лидеров, с которыми у него сложились дружеские отношения. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя вчерашний неформальный ужин главы РФ и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в кремлёвской квартире Путина.

«Он [Путин] приглашает к себе домой непосредственно тех глав государств, правительств, с кем у него особые отношения, личные и очень конструктивные, открытые, давние и дружеские. И, конечно, в данном случае, если говорить об отношениях Путина и Токаева, то такие они и есть, эти отношения», — сказал представитель Кремля на брифинге.

Песков отметил, что такой подход позволяет гораздо эффективнее заниматься межгосударственным сотрудничеством.

Ранее сегодня Путин и Токаев подписали Декларацию о стратегическом партнёрстве РФ и Казахстана. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, данный документ имеет для Москвы огромную ценность. В настоящее время Россия выстраивает отношения стратегического партнёрства с рядом стран, в частности с Китаем, Ираном, Венесуэлой, КНДР и Индонезией.