Путин пригласил Токаева в свою кремлёвскую квартиру

Президент России Владимир Путин пригласил лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева на неформальную встречу в свою личную кремлёвскую квартиру после официальных переговоров и ужина. Об этом сообщил журналист Александр Юнашев со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

По словам журналиста, подобное приглашение в кремлёвскую резиденцию получали лишь единичные мировые лидеры, включая председателя КНР. Это свидетельствует об особом характере российско-казахстанских отношений.

Неформальная встреча глав государств состоится после завершения официальной программы визита казахстанского президента в Москву.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев посетит Россию с государственным визитом 11-12 ноября по личному приглашению Владимира Путина. Также сообщалось, что 7 ноября глава Казахстана совместно с лидерами четырёх других центральноазиатских государств принял участие в приёме у президента США в Белом доме. Российская сторона проявит интерес к возможному информированию о содержании беседы между президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и президентом США Дональдом Трампом, но решение о раскрытии деталей переговоров остаётся за казахстанским лидером.